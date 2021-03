Rusia dă în judecată Google, Facebook și Twitter pentru fotografiile care au circulat în timpul protestelor Autoritațile din Rusia au dat in judecata cinci platforme de social media pentru ca nu au șters fotografii in care apareau copii care participau la ”protestele ilegale” impotriva Kremlinului, potrivit informațiilor de la un tribunal din Moscova, citate de Interfax și Reuters. Twitter, Google, Facebook au cate trei dosare, referitoare la abateri care ar putea […] The post Rusia da in judecata Google, Facebook și Twitter pentru fotografiile care au circulat in timpul protestelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

