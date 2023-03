Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va deveni membra NATO, dar „pe termen lung”, a declarat marti, 28 februarie, secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in…

- Parlamentul Ungariei se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, relateaza AFP. Candidatura celor doua tari nordice, care trebuie sa fie acceptata in unanimitate de cele 30 de state membre ale NATO, a fost ratificata de…

- Parlamentul de la Budapesta se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, scrie Agerpres preluand agenția France Presse. Parlamentarii ungari vor dezbate chestiunea saptamana viitoare, iar apoi va urma un vot separat pentru…

- Finlanda spera in continuare ca va adera la NATO in acelasi timp cu Suedia, a afirmat luni ministrul sau de externe, Pekka Haavisto, dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a evocat posibilitatea ca Ankara sa dea unda verde doar Finlandei, transmite AFP.

- Scandalul dintre Suedia și Turcia repoziționeaza Finlanda. Ministrul de Externe finlandez a declarat la televiziunea publica YLE ca Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se asteapta ca Suedia si Finlanda sa adere oficial la alianta in noul an, a declarat el intr-un interviu de sfarsit de an pentru DPA, citat luni, informeaza AGERPRES . Stoltenberg nu a fost in masura sa spuna cand se va intampla exact acest lucru. Cu toate…