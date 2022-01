Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a organizat marți exerciții cu tragere reala, cu trupe și tancuri, langa granița cu Ucraina, sugerand o perspectiva defavorabila in privința discuțiilor cu Statele Unite, avute cu doar o zi inainte.

- Aproximativ 3.000 de militari rusi au initiat, marti, exercitii cu munitie reala in zone din vestul Rusiei, inclusiv in apropierea Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentiile de presa Interfax si Reuters.

- Trei mii de soldati rusi au inceput exercitii cu armament real, inclusiv tancuri, in regiuni din apropiere de granitele cu Ucraina si cu Belarus, transmite marti Reuters, care citeaza Interfax.

- Statele Unite ale Americii au promis ca vor raspunde in scris saptamana viitoare la propunerile Rusiei privind garantiile de securitate pe care Moscova le solicita din partea Occidentului, a declarat marti o sursa citata de agentiile de presa ruse RIA si Interfax, preluate de Reuters. Rusia…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters. Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei…

- Rusia a declarat duminica aceasta ca este dezamagita de semnalele pe care Washingtonul si Bruxellesul le transmit inaintea negocierilor de luni de la Geneva si de faptul ca Statele Unite ale Americii insista pe concesii unilaterale din partea Rusiei, au relatat agentiile Interfax si RIA, citate de…

- Rusia continua sa mobilizeze trupe și tehnica militara la granița cu Ucraina, in ciuda asigurarilor pe care le da ca nu ar avea intenția unei invazii. CNN citeaza surse din serviciile de informații, potrivit carora Moscova nu a incetinit deloc ritmul de desfașurare a efectivelor, deși are deja in apropierea…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…