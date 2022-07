Guvernul rus a decis, duminica, sa majoreze cotele la exporturile de ulei de floarea soarelui si srot de floarea soarelui, ca urmare a faptului ca piata interna este suficient de bine aprovizionata, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Anterior, Rusia a interzis exporturile de seminte de floarea soarelui, de la finele lunii martie si pana la […] The post Rusia crește exporturile de ulei de floarea soarelui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .