- Agenda globala: Nicolas Don despre vizita lui Emmanuel Macron in SUA Agenda Globala, 23 aprilie, realizator Ianna Ionita: Discutam despre vizita presedintelui francez Emmanuel Macron în SUA cu invitatul nostru din aceasta seara - ziaristul Nicolas Don. Buna seara! Nicolas Don: Buna seara!…

- Aproximativ 150.000 de muncitori nord-coreeni sunt trimiși in strainatate la munca, aducand astfel in regiune un miliard de lire sterline anual. „Daca acești bani ar fi folosiți pentru dezvoltarea unei economii pașnice, economia ar fi intr-un loc mult mai bun. Deci, unde se duc toți acești…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

