- Rușii continua sa fuga cu disperare de mobilizarea lui Putin pe la aproape toate granițele Rusiei. Recent, autoritațile de frontiera din țari precum Finlanda, Georgia, Kazahstan sau Mongolia s-au plans de cozi uriașe la granițe. Imaginile din satelit, facute publice de compania Maxar Technologies, arata…

- Rușii sunt suspectați ca incearca sa mobilizeze forțat inclusiv prizonieri de razboi ucraineni, pentru a lupta impotriva forțelor Kievului, o practica similara celei folosite de armata sovietica in Al Doilea Razboi Mondial și care incalca principiile Convenției de la Geneva, conform datelor Institutului…

Kazahstanul inregistreaza o creștere a numarului de sosiri din Rusia, au declarat vineri autoritațile de aici, dupa campania de recrutare anunțara de Moscova, anunța Mediafax.

Marea Britanie se indoieste de capacitatea Rusiei de a implementa mobilizarea partiala ordonata a 300.000 de rezervisti pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza joi DPA, relateaza Agerpres.

- Doar senatorul Lyudmila Narusova, vaduva primarului Sankt Petersburg, Anatoly Sobchak, au votat impotriva aprobarii legii.Legea, in special, inasprește pedeapsa pentru abandonarea neautorizata a unitații, nerespectarea ordinului și dezertarea in perioada de mobilizare.Pentru refuzul de a participa la…

Oamenii au inceput sa fuga in masa din Rusia dupa ce președintele Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala pentru razboiul cu Ucraina. Civilii parasesc țara cu avionul, autobuzul, mașinile personale și chiar și pe jos, traversand hotarele cu țarile UE.

- Se aud din ce in ce mai multe cuvinte de speranța in Europa și in SUA cu privire la perspectiva unui nou sistem de guvernare de calitate, bazat pe democrație și pe statul de drept, dupa prabușirea Rusiei lui Putin. Dupa schimbarea de regim din Rusia, nu vor veni imediat la putere lideri liberali, bazați…