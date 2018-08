In adancurile padurilor din Slovacia, foști veterani ai trupelor rusești de comando Spetsnaz antreneaza membrii ai unei grupari paramilitare de extrema dreapta, numita Militarii Slovaci in Teren. Dupa invadarea Ucrainei in 2014, mulți dintre acești paramilitari s-au alaturat forțelor rusești din estul Ucrainei, in vreme ce restul a ramas acasa pentru a raspandi zvonuri despre ,,organizația terorista" NATO, scrie The Atlantic .