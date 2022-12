Rusia continuă valul de atacuri în Ucraina. Milioane de oameni fără electricitate și căldură la sosirea iernii Rusia a lansat un nou tir de rachete asupra unor ținte din Ucraina, pentru a opta oara in opt saptamani, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Rusia continua valul de atacuri in Ucraina. Milioane de oameni fara electricitate și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEcontinuadeindefarași…

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa ar putea planui un atac terorist asupra infrastructurii din Belarus și sa dea vina pentru incident pe Ucraina și NATO, sugereaza un nou raport al serviciilor de informații ale apararii ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Aproape jumatate din infrastructurile energetice ale Ucrainei sunt scoase din functiune in urma seriilor de atacuri aeriene desfasurate de Rusia de la inceputul lunii octombrie, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Rusia a tratat intotdeauna Ucraina și poporul acesteia cu respect și caldura, așa o face și acum, in ciuda actualei „confruntari tragice”, a declarat vineri președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, potrivit Rosbalt, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O simulare a unui razboi nuclear intre SUA și Rusia arata faptul ca, in primele ore de la atacuri 90 de milioane de oameni și-ar pierde viața. Ulterior, un astfel de razboi ar putea ucide pana la 5 miliarde de oameni, mulți dintre ei ajungand sa moara prin infometare. Fii la curent cu cele…

- Peste 200 de persoane vor fi eliberate in cadrul unui schimb de prizonieri care va avea loc in estul Ucrainei, relateaza Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministerul rus al Apararii anunta marti ca a efectuat noi atacuri ”masive” ale unor tinte militare si instalatii electrice in Ucraina, la o zi dupa bombardamente si atacuri cu racheta rusesti de amploare pe intregul teritoriu ucrainean, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele…

- ONU isi exprima marti ingrijorarea fata de informatii cu privire la aproape 2.400 de arestari - in mai putin de o saptamana- - la manifestatii, in Rusia, impotriva mobilizarii partiale ordonate de catre presedintele rus Vladimir Putin in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent…

- Corespondentul de razboi al presei de stat din Rusia a dezvaluit accidental amploarea pierderilor lor in Ucraina, admițand ca un „numar mare de oameni” a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…