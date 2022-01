Stiri pe aceeasi tema

- „Vorbim probabil de cel mai mare protest de la caderea URSS in Kazahstan”, spune pentru Libertatea cercetatorul Alin Roman, de la Cluj, care urmarește indeaproape protestele din Kazahstan, țara pe care o studiaza de mai bine de patru ani. Și de care este legat direct, prin familia soției sale. Alin…

- Fortele rusesti au ajuns in Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almati, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morti si sute de raniti in randul protestatarilor si al politistilor. Vineri dimineata, presedintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat ca "ordinea…

- Cel puțin 26 de manifestanți au fost uciși și alți 3.000 au fost reținuți de polițiștii din Kazahstan, a anunțat ministrul de interne, vineri dimineața. Bilanțul vine dupa sosirea trupelor ruse in Kazahstan, care au ca scop sa ajute forțele guvernamentale sa puna capat protestelor. De altfel, președintele…

- Servicii secrete straine se afla în spatele revoltelor aflate în desfasurare în Kazahstan, crede presedintele sârb Aleksandar Vucic, care într-o declaratie acordata presei joi si-a marturisit temerea ca la fel s-ar putea întâmpla în Serbia cu sprijinul…

- Președintele kazah a cerut ajutor Organizației Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), condusa de Rusia, pe fondul tulburarilor violente care au pus stapanire pe țara asiatica, susținand ca „teroriștii” au pus stapanire pe obiectivele strategice din intreaga țara. Din CSTO fac parte Rusia,…

- Rusia a indemnat miercuri la „dialog” in Kazahstan, fosta republica sovietica din Asia Centrala, unde au izbucnit tulburari fara precedent din cauza majorarii pretului la gaz, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

- Situația degenereaza de la o ora la alta in Kazahstan! Rusia și-a declarat insistent sprijiul pentru liderul din țara vecina, precizand inclusiv ca autoritațile terebuie sa respinga o influența straina. Intre timp, potrivit unor informații obținute de agenția Nexta, un grup de forțe speciale…

- Rusia nu are absolut deloc nevoie sa trimita trupe pe teritoriul Ucrainei, deoarece, daca dorește, ea poate paraliza Forțele Armate ale acestei țari in 15 minute, iar pentru a rezolva celelalte probleme ii vor trebui citeva ore și de aceea nu are nevoie pentru aceasta sa introduca trupe. Aceasta opinie…