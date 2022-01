Rusia continuă să transfere avioane de luptă și parașutiști din Orientul Îndepărtat în Belarus Rusia continua sa transfere avioane de lupta Su-35S din Extremul Orient în Belarus, unde vor participa la exercitiile militare comune &"Allied Resolve 2022&", a comunicat miercuri Ministerul Apararii rus, relateaza agențiile Interfax si RIA Novosti, citate de Agerpres.



&"Avioanele de lupta multirol Su-35S din Districtul militar Est, implicate în verificarea fortelor de reactie ale Uniunii statale continua relocarea pe aerodromurile din Belarus&", indica ministerul într-un comunicat, care remarca faptul ca în drumul lor spre Belarus aparatele de zbor fac escale pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

