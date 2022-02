Rusia continuă să-și reducă personalului diplomatic în Ucraina / "Ne e teamă de provocări" Rusia a continuat și sâmbata sa-și reduca prezența diplomatica în Ucraina, spunând ca se teme de &"provocari&" din partea autoritaților ucrainene sau &"țari terțe&", potrivit AFP.

&"De teama de posibile provocari din partea regimului de la Kiev sau din țari terțe, ne-am hotarât într-adevar sa facem o anumita optimizare a personalului reprezentanțelor ruse în Ucraina&", a spus purtatorul de cuvânt al diplomației ruse într-un comunicat de presa, ca raspuns la o întrebare a presei despre prezența sa redusa în Ucraina vecina. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

