Rusia continuă să-și concentreze eforturile ofensive în jurul oraşelor ucrainene de pe frontul de est Rusia continua sa-si concentreze eforturile ofensive in jurul oraselor ucrainene de pe frontul de est – Avdiivka, Mariinka, Liman si Bahmut, unde continua luptele urbane si unde fortele ruse continua sa foloseasca bombe incendiare si cu fosfor, potrivit unui buletin militar difuzat luni de Statul Major al fortelor armate ucrainene, citat de EFE și Agerpres. "Luptele continua in orasul Bahmut; ocupantul bombardeaza orasul cu munitie incendiara si cu fosfor", se arata in buletin, care informeaza ca 55 de atacuri rusesti au fost respinse de fortele ucrainene pe intreg frontul de est.

