Rusia continuă să livreze gaze către Austria, Germania și Ungaria In timp ce Polonia și Bulgaria sunt primele din UE pentru care Rusia a intrerupt aprovizionarea cu gaze, acestea nu sunt totuși singurele țari care au refuzat cererea Moscovei ca livrarile sa fie platite in ruble - despre care Gazprom spune ca este motivul pentru care a intrerupt Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- ”Vestea ca livrarile companiei Gazprom in Bulgaria au incetat ar putea fi ingrijoratoare”, dar tranzitul de gaze provenite din Rusia catre Ungaria prin Bulgaria va continua, a declarat Peter Szijjarto, miercuri, intr-un videoclip postat pe pagina de Facebook. ”As dori sa reasigur pe toata lumea de faptul…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a condamnat Rusia pentru ca a incercat sa ”santajeze” Europa, dupa ce gigantul energetic rus Gazprom a confirmat ca a intrerupt furnizarea de gaze catre Polonia si Bulgaria. Von der Leyen a calificat decizia Gazprom drept ”nejustificata si inacceptabila”,…

- Rusia oprește livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria. Informația a fost confirmata oficial de guvernele de la Varșovia și Sofia. Polonia a fost sancționata pentru ca a refuzat sa plateasca in ruble. Kremlinul a anunțat ca Gazprom pune in aplicare decretul prin care Vladimir Putin a decis ca toate…

- Germania va inceta sa mai importe petrol din Rusia pana la sfarșitul anului, a declarat ministrul german de externe Annalena Baerbock, dupa o intalnire de miercuri cu omologii sai baltici, relateaza Reuters. „Așadar spun aici in mod clar și fara echivoc ca da, și Germania elimina complet importurile…

- Rusia, ca raspuns la inchiderea spațiului aerian de catre mai multe state privind operarea zborurilor aeronavelor rusești, anunța ca aplica aceleași interdicții pentru companiile aeriene din 36 de state. Potrivit informațiilor, Austria, Albania, Anguilla, Belgia, Bulgaria, Insulele Virgine Britanice,…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…