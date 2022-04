Rusia continuă să atace civili ucraineni Rusia continua sa atace civili ucraineni și se concentreaza asupra Donbas, Mariupol și Mykolaiv, potrivit serviciilor de informații militare britanice. Totodata, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou gen Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Rusia continua sa atace civili ucraineni și se concentreaza asupra Donbas, Mariupol și Mykolaiv, potrivit serviciilor de informații militare britanice. Totodata, Rusia și-a reorganizat comandamentul operațiunilor de lupta din Ucraina, instaland un nou general. In urma retragerii de la Kiev,…

- In ziua 45 a invaziei Ucraina cere mai multe arme și sancțiuni mai aspre. Solicitarea vine dupa ce armata rusa a atacat gara din Kramatorsk. Au fost ucise peste 50 de persoane, dintre care cinci copii. In Odesa a fost declarata stare de asediu. In același timp, dupa retragerea forțelor ruse din nordul…

- Rusia continua pregatirile pentru o ofensiva in estul Ucrainei si asediul orasului-port strategic Mariupol de la Marea Azov, arata Statul Major al armatei ucrainene intr-un nou raport cu privire la situatia de pe front, potrivit EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia ar fi construit "tabere de filtrare" pe coasta de sud-est a Ucrainei, unde ar aduce forțat mii de ucraineni carora le-ar lua pașapoartele, inainte de a-i trimite in diferite zone indepartate din Rusia. In mai multe imagini din satelit se vad zeci de corturi albastre și albe instalate intr-o tabara…

- Bombardamentele forțelor ruse asupra orașului Mariupol, port la Marea Neagra, au ucis de pe 24 februarie și pana acum peste 2.500 de civili, a anuntat luni Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de CNN.Arestovici a susținut ca armata ucraineana se opune cu…

- Azi, 10 martie, se fac doua saptamani de la izbucnirea razboiului care a șocat o lume intreaga. In ziua de joi, 24 februarie, Rusia invada Ucraina, provocand ceea ce nimeni nu ar fi putut anticipa: un razboi cu arme in anul 2022.

- Rusia continua sa atace Ucraina, distrugand infrastructura din mai multe orase mari. Soldatii rusi au luat cu asalt Harkov si Mariupol. Noaptea trecuta au avut loc bombardamente masive in regiunea Jitomir, soldate cu doi morti si trei raniti.

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…