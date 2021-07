Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 6 iul – Sputnik. Consulul Estoniei, Mart Latte, a fost reținut in flagrant delict in timp ce obținea materiale cu caracter secret in Sankt Petersburg, anunța serviciul de presa al FSB. “Activitatea data este incompatibila cu statutul sau de angajat diplomatic și are un catacter vadit…

- Un cetațean ucrainean a fost condamnat de un tribunal din Rusia la 10 ani de inchisoare pentru spionaj dupa ce a fost gasit vinovat de tentativa de a vinde Ucrainei piese de schimb ale unui sistem de rachete sol-aer, a anuntat agentia de presa TASS citand luni serviciul de securitate FSB al Rusiei,…

- Rusia a transmis joi ca va reactiona din nou la orice masuri suplimentare luate de Republica Ceha impotriva diplomatilor rusi, in contextul in care disputa legata de spionaj dintre cele doua tari risca sa escaladeze intr-o noua serie de expulzari, relateaza Reuters. Moscova a expulzat duminica…

- Efectivul de soldati aflati acum la frontiera ruso-ucraineana si in peninsula Crimeea este estimat la 150.000. Chiar si Josep Borrell - seful politicii externe in cadrul Uniunii Europene a declarant ca este cea mai mare desfasurare de forțe armate a Rusiei la granita cu Ucraina. Imagini de ultima ora…

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramânem cu cealalta…

