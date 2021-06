Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput luni exercitii tactice in regiunea Voronej (sud-estul Rusiei), situata in apropierea frontierei cu Ucraina, la care participa bombardiere avansate Su-24 (cod NATO Fencer) si avioane de vanatoare MiG-31BM (cod NATO Foxhound), a anuntat Districtul militar Vest din Federatia Rusa, potrivit…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat, vineri, ca retragerea fortelor militare ruse de la granita cu Ucraina ar putea atenua tensiunile, dar ca un pas singular nu va opri escaladarea conflictului din regiunea estica Donbas, transmite Reuters, potrivit news.ro. Potrivit…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a inceput retragerea trupelor mobilizate in ultimul timp in Crimeea si in zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. potrivit…

- Rusia a anunțat joi ca au fost finalizate toate exercițiile militare masive de la granița cu Ucrania. Ministrul rus a declarat ca a ordonat trupelor sa revina la bazele lor pana la data de 1 mai!

- Rusia a anunțat joi ca iși va retrage trupele detașate la granița cu Ucraina și din Crimeea pentru ca exercițiile militare s-au incheiat, relateaza Euronews . Desfașurarea impresionanta de trupe rusești care a atras condamnarea statelor vestice includea zeci de nave marine, sute de avioane de razboi…

- Rusia a anunțat joi ca își a retrage trupele din apropierea graniței cu Ucraina și Crimeea, considerând finalizate exercițiile militare pe care le-a desfașurat în zona, relateaza Euronews.„Trupele și-au demonstrat abilitatea de a asigura o aparare de încredere a…

- Imagini din satelit arata ca Rusia a transferat, in apropiere de granita cu Ucraina, mai multe aeronave, trupe si echipamente militare decat a fost inainte preconizat, informeaza The Hill. Masarea trupelor Rusiei in Crimeea si la bazele militare ale Moscovei din apropiere de Ucraina au alarmat…