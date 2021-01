Autoritatile ruse au arestat vineri mai multi sustinatori ai opozantului Aleksei Navalnii, aflat in detentie, in timp ce altii ar urma sa compara in fata instantelor in cursul zilei, in ajunul unor manifestatii de amploare anuntate in intreaga tara, transmite AFP.



Echipa lui Navalnii, plasat in arest cel putin pana la 15 februarie si vizat de multiple proceduri judiciare, a lansat un apel la proteste pentru sambata, in 65 de orase ruse, pentru a cere eliberarea opozantului.



Dupa ce joi a arestat mai multi colaboratori de-ai lui Aleksei Navalnii, politia a continuat arestarile…