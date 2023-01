Stiri pe aceeasi tema

- Un fost consilier al Kremlinului a avertizat ca in timp ce Moscova iși continua invazia sangeroasa a Ucrainei, situația politica din Rusia se indreapta inspre o lovitura de stat militara, scrie The Daily Beast.Abbas Galliamov, fostul scriitor de discursuri al lui Vladimir Putin, a spus ca in Rusia toate…

- Coreea de Nord a denunțat sambata promisiunile Statelor Unite de a furniza tancuri de lupta Ucrainei, afirmand ca Washingtonul "depașește și mai mult linia roșie" pentru a caștiga hegemonia prin razboi prin procura, a relatat presa de stat nord-coreeana KCNA, conform Reuters, scrie rador.ro.…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- Ministerul britanic al Apararii anunta ca lipsa munitiilor ramane „principalul factor limitativ” al Rusiei.In mod similar, este puțin probabil ca Rusia sa-și fi marit suficient stocul de muniții de artilerie pentru a permite operațiuni ofensive la scara larga.O vulnerabilitate a strategiei operaționale…

- Rusia continua ofensiva in Ucraina doar intr-o singura direcție - langa localitatea Bahmut din regiunea Donetk, in timp ce in altele ocupa poziții defensive. In ciuda bombardamentelor constante, peste 10 000 de locuitori raman in oraș.

- Oficialii unei universitați rusești ii avertizeaza pe studenții africani ca vor fi pedepsiți de guvern daca nu se inroleaza pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui articol publicat de The Daily Beast. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tren a trecut granita din Coreea de Nord in Rusia vineri, la doua zile dupa ce Statele Unite au afirmat ca au informatii ca Phenianul trimite pe ascuns Rusiei proiectile de artilerie pentru razboiul din Ucraina, spun experti din Washington care se bazeaza pe imagini din satelit, potrivit Reuters.