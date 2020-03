Rusia construieşte de urgenţă 16 spitale special pentru epidemia de coronavirus Armata rusa construieste de urgenta 16 spitale special dotate pentru a trata coronavirusul, in urma avertizarii unei posibile explozii a numarului de cazuri de COVID 19. Trei mii de soldati sunt mobilizati si lucreaza 24 de ore pe zi, in ture, pentru a termina lucrarile pana la mijlocul lunii mai. Spitalele ar urma sa aiba o capacitate de 1600 de locuri. Rusia are momentan un numar mic de persoane infectate, doar 840, dar se vad semne ale unei cresteri accelerate, la fel cum s-a intamplat si in alte tari, numarul cazurilor inmultindu-se exponential. Moscova a anuntat inchiderea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

