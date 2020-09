Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi, 27 august, sa trimita forțe de ordine in Belarus pentru a sprijini regimul lui Aleksandr Lukașenko, dar a susținut ca nu va face acest lucru decat cand ”situația ar fi in afara controlului, iar elemente extremiste (...) incalca anumite limite”.…

- Vladimir Putin i-a spus lui Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, scrie Agerpres.Kremlinul a precizat in acelasi comunicat ca asupra Belarusului se aplica…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Administratia Vladimir Putin a denuntat, joi, tentativele straine in sensul destabilizarii Belarusului, in contextul protestelor masive izbucnite dupa realegerea in functie a presedintelui Aleksandr Lukasenko, anunța MEDIAFAX.Rusia "observa tentative clare de ingerinte externe cu scopul divizarii…

- Moscova va riposta la sanctiunile "inamicale" anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism pentru pedepsirea incalcarilor drepturilor omului, a anuntat marti Kremlinul, preluat de France Presse si Reuters. "Nu puteam decat sa regretam…

- Piata Roșie a fost complet ocupata pentru acest eveniment. Imaginile difuzate de la fața locului aratau ca participanții la defilare nu au purtat maști. Administrația prezidențiala de la Moscova a publicat o galerie de fotografii in care arata cum s-a desfașurat parada militara. Alaturi de Putin s-au…