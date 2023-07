Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera ca furnizarea de catre SUA a munitiei cu dispersie catre Ucraina reprezinta inca un pas in directia unui nou razboi mondial, amintind totodata ca in trecut Washingtonul a spus ca utilizarea acestor dispozitive explozive "este o crima de razboi", transmite sambata EFE."Washingtonul…

- Rusia transmite ca omenirea „e mai aproape de un nou razboi mondial”, dupa ce SUA au anunțat ca trimit muniție cu dispersie Ucrainei. Partenerii occidentali ai Kievului „comit noi nebunii”, care doar „vor prelungi agonia” ucrainenilor, afirma ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov.

- Consilierul pe probleme de securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat vineri, 7 iulie, ca președintele Joe Biden și consilierii sai au luat o "decizie unanima" de a trimite Ucrainei muniții cu dispersie, relateaza Sky News, The Guardian și Al Jazeera.Potrivit lui Sullivan, Kievul…

- Razboi in Ucraina, ziua 463. Administratia SUA a anuntat, miercuri, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 300 de milioane de dolari, in cadrul eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, Washingtonul subliniind ca nu are in

- Razboi in Ucraina, ziua 455. Administratia de la Moscova a anuntat, marti seara, interceptarea a doua bombardiere strategice americane, intr-un incident produs in spatiul aerian international, deasupra Marii Baltice. Washingtonul este sceptic privind util

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

