Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei romane a prezentat bilantul primelor sase luni de mandat. Intrebat, spre finalul interventiei sale, daca are ce sa isi reproseze, el a spus: "Ar fi trebuit sa fac mult, asa este". "Si mi-as fi dorit foarte mult ca in timpul mandatului meu, care nu stiu cat va…

- Data planificatei vizite a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, in Grecia, prevazuta pentru toamna acestui an, nu mai este potrivita. Afirmatia a fost facuta joi de ambasadorul Rusiei la Atena, dupa cum a relatat agentia TASS, citata de Reuters, si vine in contextul unui scandal diplomatic iscat…

- "Suntem de acord", a raspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet in care Trump a criticat "prostia si stupiditatea" Statelor Unite, pe care a dat vina strarii proaste a relatiilor cu Rusia. "Relatia noastra cu Rusia nu a fost NICIODATA mai proasta, din cauza multilor ani de prostie si…

- Guvernul rus a semnalat ca liderii rus si american erau pe aceeasi lungime de unda inainte ca Vladimir Putin si Donald Trump sa se intalneasca luni, relateaza The Associated Press, informeaza news.ro.”Suntem de acord”, a raspuns, pe Twitter, Ministerul rus de Externe, unui tweet in care Trump…

- Argentina a cerut Rusiei sa-l aresteze si sa-l predea pe fostul ministru de Externe al Iranului Ali Akbar Velayati, asteptat la Buenos Aires pentru a fi judecat in legatura cu un atentat din 1994 soldat cu 85 de morti si 300 de raniti, relateaza La Croix, preluand AFP.

- Grecia va expulza doi diplomati rusi, acuzați de „acțiuni contra securitații elene”. Totodata, Atena le va interzice altor doi diplomați ruși sa intre pe teritoriul sau, aceștia fiind la randul lor suspectați ca ar fi incercat sa submineze un acord intre Atena și Skopje, relateaza BBC News. Grecia acuza…

- In cazul invaziei Rusiei in țarile baltice, NATO nu va avea timp sa-și transfere repede trupele spre est: avansul lor va fi incetinit de drumurile inguste și birocrația din Europa, sustine The Washington Post, care citeaza surse din armata americana. Deși Lituania, Letonia și Estonia au aderat la NATO…

- Rusia a afirmat miercuri ca noul plan al NATO de intarire a pregatirii sale de lupta in Europa va agrava situatia din domeniul securitatii pe continent si ca Moscova va tine cont de aceasta in planificarea sa militara, potrivit agentiei Interfax, citata de Reuters. Oficiali occidentali au indicat saptamana…