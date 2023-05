Stiri pe aceeasi tema

- Rusia blocheaza prelungirea acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. Condiționeaza totul de ridicarea unor sancțiuniRusia impiedica desfasurarea reuniunii in cadrul careia era planificata discutarea termenilor cu privire la prelungirea acordului care permitea exportul de…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, soseste joi in Turcia, intr-o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia vor fi discutate chestiuni bilaterale si internationale, printre care Siria, razboiul din Ucraina si acordul privind cerealele, transmite EFE, citata de Agerpres. Canalul de stiri NTV…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat sambata ca Ankara va depune eforturi pentru prelungirea acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina, in ziua in care intelegerea urmeaza sa expire,

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Ankara va depune eforturi pentru prelungirea acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina, in ziua in care intelegerea urmeaza sa expire.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, le-a oferit distinctii militare de stat pilotilor care au fost implicati in incidentul din Marea Neagra cu drona americana MQ-9 Reaper, a anuntat serviciul de presa al ministerului, citat de agentia rusa RIA. „Ministrul rus al apararii, generalul de armata Serghei…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Intr-o saptamana vor incepe negocierile pentru prelungirea unei inițiative susținute de ONU care a permis Ucrainei sa exporte cereale din porturile blocate de Rusia dupa invazia acesteia in Ucraina, a declarat vineri un oficial ucrainean, potrivit The Guardian.