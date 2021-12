In ultimii ani, autoritatile ruse si-au consolidat neincetat controlul asupra Internetului – ultimul spatiu in care voci critice la adresa Kremlinului se exprima in continuare cu o anumita libertate. Ele sanctioneaza cu regularitate marile intreprinderi in domeniul digital, mai ales straine, pe care le acuza de faptul ca nu sterg continuturi pe care le considera ”periculoase” pentru mnori sau legate de opozitie. Amenzile in valoare de 7,2 miliarde de ruble (87 de milioane de euro) si 1,9 miliarde de ruble (23,8 milioane de euro) aplicate Google si Meta, firma-mama a Facebook, sunt insa fara precedent…