Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a declarat ca nu exista dovezi ale implicarii Ruse in atacul asupra operatorului conductei Colonial Pipeline. Cuvintele sale sint citate de RIA Novosti. "Deocamdata nu exista dovezi din partea oficialilor noștri de informații ca Rusia este implicata in acest lucru", a…

- Fortele militare americane si aliatii lor din NATO au demarat marti exercitiul „Defender-Europe 21”. Pana la mijlocul lunii iunie 28.000 de soldati din 26 de state vor exersa pe flancul estic apararea Aliantei, potrivit unui comunicat al Departamentului Apararii din Statele Unite. Exercițiul, cel mai…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Kremlinul considera ca ideea unei intalniri intre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, trebuie analizata profund: de fiecare data declarațiile Washingtonului despre summit se invecineaza cu discuții despre sancțiuni, le-a spus miercuri jurnaliștilor…

- BUCUREȘTI, 23 apr – Sputnik. Pentagonul a informat congresmanii despre existența unor date obținute de servicii care vizeaza presupuse atacuri cu utilizarea tehnologiei “energiei direcționate” (fara utilizarea munițiilor) impotriva trupelor americane. Demnitarii considera ca cel mai probabil organizator…

- Promisiunile SUA de a susține Kievul in situația cu Donbasul sint deșarte, susține fostul consilier al ministrului Apararii din administrația Trump, Douglas Macgregor, intr-un articol semnat pentru The American Conservative, citat de RIA Novosti. In opinia acestuia, refuzul Statelor Unite de a recunoaște…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american…

- Apararea SUA monitorizeaza „foarte atent” activitatea rusa in Arctica, a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului Apararii, John Kirby. Pentru Moscova, aceste mișcari sunt de natura „defensiva” și nu reprezinta „un pericol pentru alte țari”. In timpul unei conferințe de presa, purtatorul de…

- Jurnalistul și scriitorul francez Francois Lenglet a vorbit despre beneficiile Rusiei și Chinei de la blocarea canalului Suez. Cuvintele sale publicare in ziarul Le Figaro sunt citate de TASS. Potrivit expertului, incidentul a ajutat Rusia și China sa-și promoveze mai bine rutele comerciale și sa puna…