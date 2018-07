Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca 'nu se gandeste' sa-l predea pe regizorul ucrainean Oleg Sentov, inchis in Rusia pentru 'terorism', in schimbul jurnalistului ruso-ucrainean Kiril Visinski, arestat la sfarsitul lui mai la Kiev, informeaza AFP. 'Deocamdata, nu ne…

- Justitia rusa l-a condamnat luni la 12 ani de inchisoare in regim sever pe jurnalistul ucrainean Roman Suscenko, arestat in octombrie 2016 si gasit vinovat de spionaj, acuzatii pe care acesta le respinge si care au fost denuntate de Kiev ca fiind motivate politic, relateaza AFP. 'Voi face, desigur,…

- Parchetul rus a cerut luni 14 ani de inchisoare impotriva lui Roman Suscenko, jurnalist ucrainean arestat in octombrie 2016 si acuzat de spionaj de Moscova, a anuntat avocatul acestuia, informeaza AFP. "Acuzatia a cerut 14 ani de inchisoare. Nu este pedeapsa maxima pe care o putea cere, care era de…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov, condamnat in Rusia la 20 de ani de inchisoare in baza acuzațiilor de ”terorism ucrainean” in Crimeea, a anunțat greva foamei pe perioada nedeterminata. El cere eliberarea tuturor deținuților politici ucraineni din Rusia. Despre greva foamei incepute de Sențov a declarat…