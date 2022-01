Rusia: Cinci morți și 21 răniți într-un accident de autobuz Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un accident de autobuz, duminica dimineata, la aproximativ 270 de kilometri sud de Moscova, relateaza AFP, conform Agerpres. Accidentul s-a produs in jurul orei locale 05:45 (02:45 GMT) in regiunea Riazan, potrivit Autoritatii federale ruse pentru transport rutier. Autobuzul a lovit un pilon care sustinea un pod. „Cinci persoane au decedat si 21 au fost ranite”, a scris pe Twitter autoritatea citata. Autobuzul transporta 49 de persoane. The post Rusia: Cinci morți și 21 raniți intr-un accident de autobuz appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

