Rusia: Cinci editori și-au dat demisia de la cotidianul economic Vedomosti, acuzând redactorul-șef de cenzură pro-Kremlin Cinci redactori adjuncți ai principalului cotidian economic rus Vedomosti și-au dat demisia luni, dupa luni întregi de conflict cu noul editor acuzat de cenzura dupa preluarea ziarului, relateaza AFP.

Vedomosti este considerata una dintre ultimele voci independente printre mass-media, pe fundalul preluarii de catre guvern și aliații sai. Noi medii alternative au aparut și online, cu audiențe în creștere.

Acești cinci jurnaliști, prezenți în ziar de 15 ani sau mai mulți, își dau demisia &"pentru a protesta împotriva numirii lui Andrei Șmarov ca redactor&", se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

