''Stiu ca acordati personal o atentie deosebita dezvoltarii relatiilor ruso-chineze. Suntem in contact permanent cu dumneavoastra. Sunt bucuros sa va pot primi in Rusia'', i-a spus Putin lui Xi Jinping in debutul intalnirii lor.

In acest context, presedintele rus a mentionat ca volumul schimburilor comerciale dintre Rusia si China ar putea ajunge la 100 de miliarde de dolari in acest an. ''Cresterea este de peste 30% pe an'', a spus el.

La randul sau, presedintele chinez a confirmat ca Beijingul si Moscova se afla in contact constant. ''Sunt dispus si astazi si pe viitor la un…