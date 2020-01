Rusia cheama tari NATO la ''jocuri armate internationale'', inclusiv un biatlon cu tancuri de asalt

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP. "Supravietuirea societatilor deschise…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- Guvernul Statelor Unite intentioneaza sa renunte in totalitate la un program pentru drone civile, deoarece dispozitivele sunt fabricate cel putin partial in China, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times. Departamentul de Securitate Interna ia in considerare oprirea programului…

- China a suspendat taxele vamale suplimentare asupra produselor americane - taxe ce urmau sa intre in vigoare duminica - dupa anuntul facut vineri de Beijing si Washington privind incheierea unui "armistitiu" in razboiul lor comercial. Astfel, China a suspendat intrarea in vigoare a unor taxe…

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Rusia si Turcia lucreaza in prezent la un nou contract pentru livrarea suplimentara de rachete sol-aer S-400 catre Ankara, a relatat vineri agentia de presa Interfax, citand un inalt responsabil rus al Serviciului federal de cooperare tehnico-militara, potrivit Reuters. Seful Agentiei publice…

- Adidas intentioneaza sa inchida fabricile robotizate din Germania si SUA, lansate pentru a aduce productia mai aproape de clienti, anuntand luni ca instalarea unei parti din tehnologie in Asia va fi "mai flexibila si mai economica", transmite Reuters. Fabricile Adidas erau menite sa faca fata…

- Livrarea celei de-a doua transe de componente pentru sistemul de aparare antiracheta rusesc S-400 catre Turcia ar putea intarzia dincolo de 2020, termenul anuntat anterior, in urma discutiilor despre schimbul de tehnologii si organizarea in comun a productiei, a anuntat luni seful Directoratului Industriei…