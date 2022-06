Rusia cere să nu se „exagereze” cu importanța producției ucrainene de cereale Rusia a cerut sa nu se „exagereze” cu privire la importanța producției ucrainene in lume, pentru ca exporturile Ucrainei reprezinta doar „un procent prea mic pe piața globala pentru a avea un impact semnificativ asupra crizei alimentare globale, care a inceput deja”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Anterior, șeful diplomației ruse Serghei Lavrov avea și el aceeași poziție, explicand ca „ponderea acestor cereale reprezinta mai puțin de 1% din producția mondiala de grau și alte cereale. Inainte de conflict, Kievul avea o cota de 12% din exporturile de grau la niveț… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

