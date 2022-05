Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce transporta alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmis agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de externe adjunct Andrei Rudenko, transmite The Guardian, citeaza digi24.ro.

- Rusia este pregatita sa ofere un coridor umanitar pentru vase ce care alimente din Ucraina, in schimbul ridicarii unor sancțiuni, a transmit agenția de presa Interfax, care il citeaza pe ministrul de externe adjunct Andrei Rudenko, transmite The Guardian.

- Rusia este pregatita sa asigure un coridor umanitar pentru ca navele care transporta produse alimentare sa poata parasi Ucraina, a declarat miercuri ministrul-adjunct de externe rus, Andrei Rudenko, citat de agenția de presa rusa Interfax, fara a oferi mai multe detalii, relateaza Reuters. Pe langa…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Operatiunea militara de la Moscova se va incheia cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, pentru agentia de presa de stat rusa Tass, potrivit BBC. ”Operatiunea militara speciala…

- Minele navale care plutesc in deriva in Marea Neagra sunt eliberate de Rusia, a acuzat, miercuri, intr-o declaratie Ministerul ucrainean de Externe. ”S-a stabilit ca acestea sunt mine navale, care, la inceputul anului 2022, nu figurau in registrele Fortelor Navale ale Fortelor Armate Ucrainene”, se…

- Miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia vor avea prima intalnire de la inceputul razboiului, in Turcia. Cel mai probabil, aceasta va fi organizata maine, 10 martie. Ministerul rus de Externe a confirmat ca ministrul Serghei Lavrov va avea o intrevedere cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in Turcia,…

- Ministrul de externe din China, Wang Yi, a discutat la telefon, pentru a doua oara de cand a inceput razboiul in Ucraina, cu secretarul de stat american Antony Blinken si i-a transmis ca Beijingul se va opune oricarei actiuni care adauga „gaz pe foc”, relateaza The Guardian. Potrivit presei americane,…