- Rusia este dispusa sa discute cu SUA asupra propunerii ca cele doua tari sa efectueze reciproc inspectii in baze de rachete, se arata in raspunsul Rusiei la contra-propunerile facute de Washington catre Moscova, care in decembrie a transmis SUA si NATO un set de cereri privind arhitectura de securitate…

- Kremlinul respinge ceea ce numește a fi "acuzații nefondate" din partea SUA și NATO ca Rusia nu-și retrage forțele de langa granița cu Ucraina și spune ca este nevoie de timp pentru retragerea trupelor.

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…

- "Am spus mereu ca dupa incheierea exercitiilor (...) trupele se vor intoarce in garnizoanele lor de origine. Tocmai aceasta are loc acolo, este un proces obisnuit", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Potrivit lui Peskov, Moscova urmeaza sa organizeze alte "exercitii…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken „l-a indemnat” marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o „dezescaladare imediata si la retragerea” trupelor ruse de la frontiera ucraineana, reiterandu-si totodata „disponibilitatea” de a continua dialogul „de fond” cu Moscova pe cai diplomatice, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe roman respinge ca fiind inoportune și lipsite de orice fundament declarațiile Ministerului de Externe al Federației Ruse privind prezența militara aliata pe Flancul Estic al NATO, se arata intr-un comunicat de presa, dupa ce Moscova a cerut retragerea

- Garantiile de securitate pe care Rusia cauta sa le obtina de la Occident includ prevederi care cer ca fortelor NATO din Romania si Bulgaria sa fie retrase in totalitate, a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, precizeaza Reuters. Ministerul de Externe al Federației Ruse a…

