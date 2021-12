Ministerul rus de Externe cere conducerii Republicii Moldova sa adopte o „abordare constructiva” și sa raspunda „pozitiv” unei inițiative a Tiraspolului, care a propus de curand reluarea negocierilor in format „5 plus 2” pentru rezolvarea unor probleme care s-au acumulat in relația dintre Chișinau și teritoriul separatist transnistrean.