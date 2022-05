„Avand in vedere situatia umanitara catastrofala ce se profileaza pentru majoritatea civililor din Kramatorsk si Sloviansk, solicitam comunitatii internationale, ONU, OSCE si Comitetului International al Crucii Rosii sa adopte imediat toate masurile pentru evacuarea rapida si in siguranta a civililor din aceste orase aflate sub controlul initiat de fortele armate ucrainene", a declarat miercuri seara generalul colonel Mihail Mizintev din partea ministerului rus al apararii, citat de agentia Interfax , relateaza agerpres.ro.Mizintev susține ca trupele ucrainene stabilite in Kramatorsk si Sloviansk…