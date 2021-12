Moscova a cerut vineri NATO sa revoce angajamentul formulat in anul 2008 catre Ucraina si Georgia, conform caruia, intr-o zi, aceste doua tari vor deveni membre ale Aliantei, si, de asemenea, sa promita Rusiei ca nu va desfasura in tarile din apropierea sa arme care pot ameninta securitatea acesteia, transmit agentiile France Presse si Reuters. Aceste cereri au fost enuntate de Ministerul de Externe rus in cea mai completa declaratie a sa pana in prezent asupra garantiilor de securitate pe care presedintele rus Vladimir Putin doreste sa le obtina din partea Washingtonului si aliatilor acestuia,…