Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda, tara nealiniata, dar membra a Uniunii Europene, a anuntat luni ca a luat decizia 'istorica' de a trimite arme si munitii Ucrainei ca urmare a invadarii acestei tari de catre Rusia, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a carui tara este membra a NATO, le-a reprosat vineri Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene lipsa lor de "actiune hotarata" in fata invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza France Presse si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia foloseste baza aeriana Gomel din Belarus pentru a mobiliza trupe pentru a lua cu asalt Kievul, din cauza daunelor suferite la aeroportul militari Hostomel din apropiere de capitala Ucrainei, a transmis vineri Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, potrivit Reuters. Fii la curent cu…

- Moscova nu discuta deocamdata despre infiintarea de baze militare in estul Ucrainei, dar cele doua tratate aflate in curs de ratificare in Duma de Stat ar permite acest lucru, iar Rusia va fi pregatit sa actioneze daca va fi necesar, a afirmat marti Andrei Rudenko, viceministru de externe, potrivit…

- Uniunea Europeana sprijina cea mai recenta incercare de organizare a unor noi discutii intre Washington si Moscova pentru a gasi o solutie diplomatica in contextul concentrarii de trupe ruse la granitele Ucrainei, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit Reuters. Fii…

- SUA si Marea Britanie vor incerca sa opreasca accesul companiilor ruse la dolari americani si lire sterline daca Kremlinul ordona o invazie a Ucrainei, a declarat premierul britanic Boris Johnson pentru BBC, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe german, Annalena Baerbock, a declarat vineri ca, in virtutea istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, tara sa are datoria de a sustine pacea prin alte mijloace decat livrarea de arme, motivand astfel din nou decizia Germaniei de a nu furniza Ucrainei armament pentru ca aceasta…

- Separatistii din estul Ucrainei, sustinuti de Rusia, au acuzat, joi, fortele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori in ultimele 24 de ore si au spus ca incearca sa stabileasca daca atacurile s-au soldat cu victime, transmite Reuters, conform news.ro. Fii la…