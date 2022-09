Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a comunicatiilor din Rusia a cerut miercuri explicatii de la Apple dupa ce aplicatiile operate de firma rusa de tehnologie controlata de stat VK au fost eliminate din magazinul de aplicatii al companiei americane App Store, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele…

- Ambasadorul SUA la Belgrad, Christopher Hill, a declarat ca in acest moment nu trebuie sa se semneze nimic cu Rusia. Hill a subliniat ca SUA nu știu exact ce presupune acordul semnat de Serbia cu Rusia la New York, dar așteapta explicații din partea Belgradului. Hill a declarat ca in timpul Adunarii…

- Apple a anunțat ca din 5 octombrie se vor scumpi aplicațiile din App Store și diversele lucruri cumparate in cadrul unor aplicații. Scumpirea va fi de aproximativ 20% și va afecta țarile cu moneda Euro, dar și alte state.

- Pana marti, miscarea Don’t Pay a adunat peste 170.000 de semnatari, care s-au angajat sa-si anuleze platile de debit direct catre companiile energetice, pe 1 octombrie, cand facturile gospodariilor vor creste vertiginos. Organizatorii campaniei spun ca sustinatorii isi vor pune in aplicare angajamentul…

- Bitdefender a identificat peste 30 de aplicații pentru Android periculoase, descarcate de peste doua milioane de ori din magazinul oficial Google Play. Descoperirea a fost posibila datorita unei noi tehnologii Bitdefender care analizeaza comportamentul aplicațiilor dupa ce au fost instalate. “Aplicatiile…

- Apple ar urma sa mareasca in curand numarul de reclame pe care le afișeaza in aplicațiile sale din iOS , iPadOS și MacOS, conform lui Mark Gurman de la Bloomberg. Acesta indica faptul ca gigantul din Cupertino cauta sa iși extinda afacerea de advertising și testeaza deja un nou model de afișare a reclamelor…

- Utilizatorii WhatsApp vor putea sa stearga mesajele si la mai bine de doua zile dupa ce le-au trimis, in loc de putin peste o ora, cat este limita de timp in prezent, relateaza News.ro WhatsApp a implementat o modificare in ceea ce priveste functia de stergere a mesajelor trimise din greseala, crescand…

- Contrar interesului companiei si a strategiei de pana acum, care consta in ascunderea cat mai bine a optiunii de stergere a conturilor, Instagram a fost nevoita sa includa aceasta optiune in aplicatia de iPhone. Incepand cu 30 iunie, Apple a impus o noua regula pentru dezvoltatorii de aplicatii pentru…