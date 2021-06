Moscova vrea ca SUA sa ridice sanctiunile impotriva companiilor rusesti in schimbul continuarii participarii sale la Statia Spatiala Internationala (ISS) si dupa 2025. "Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria statie spatiala", a declarat luni seful agentiei spatiale rusesti Roskosmos, Dmitri Rogozin, conform agentiei de presa Interfax, preluata de DPA. Moscova a pus sub semnul intrebarii recent continuarea participarii sale la administrarea ISS, veche de 20 de ani, si dupa 2025. Rogozin a declarat in aprilie ca Rusia a inceput sa isi construiasca…