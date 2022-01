Rusia cere ca NATO să se retragă din România și Bulgaria Retragerea trupelor și a echipamentelor NATO din România și Bulgaria se numara printre garanțiile de securitate pe care Rusia le cere Occidentului, a transmis vineri ministerul rus de externe citat de Reuters, înaintea rundei de negocieri la nivel înalt SUA-Rusia care are loc la Geneva.



Moscova a cerut garanții juridice ca NATO nu se va mai extinde spre est și va reveni la &"frontierele&" sale din 1997 (când România nu facea parte din NATO, devenind membra cu drepturi depline în 2004- n. red).



Întrebat ce ar însemna asta pentru România… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

