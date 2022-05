Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 mai, incepe o noua saptamana in care sunetul bombardamentelor rusesti rasuna in Ucraina. Cu ocazia „Zilei Victoriei”, Vladimir Putin a organizat o parada grandioasa in Piata Rosie din Moscova, iar fortele occidentale sunt in alerta maxima. Ar putea fi ziua care va schimba decisiv cursul confruntarilor…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat luni, 9 mai, cand se marcheaza ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, ca tara sa va castiga razboiul cu Rusia si ca Ucraina nu va ceda niciun teritoriu, transmite Reuters. „In ziua victoriei asupra nazismului, luptam pentru o noua victorie. Drumul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, cand Rusia marcheaza ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, ca tara sa va castiga razboiul cu Rusia si ca Ucraina nu va ceda niciun teritoriu.

- „Rusia a uitat tot ce era important pentru invingatorii celui de-Al Doilea Razboi Mondial”, a acuzat duminica presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in ajunul comemorarilor din Rusia, de la 9 mai, care sarbatoresc victoria asupra Germaniei naziste. Volodimir Zelenski a criticat vehement intr-un…

- Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lunii iunie, deci la inceput de vara, cand spera sa primeasca mai multe arme de la aliatii sai, a declarat Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a afirmat joi ca Moscova inca asteapta raspunsul Kievului la cea mai recenta propunere scrisa a Rusiei din cadrul negocierilor de pace si a intrebat de ce presedintele Volodimir Zelenski nu e la curent cu documentul respectiv, relateaza Reuters…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…