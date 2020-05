Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a trimis telegrame presedintelui american Donald Trump si premierului britanic Boris Johnson in care sugereaza nevoia de a reaprinde cooperarea dintre natiunilor lor din al Doilea Razboi Mondial pentru a rezolva problemele actuale, scrie agentia Reuters vineri,…

- Rusia urmeaza sa inaugureze pe 9 mai o catedrala imensa pentru a sarbatori 75 de ani de la victoria Armatei Roșii in fața Germaniei naziste in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar pe pereții construcției apar mozaicuri cu Vladimir Putin, Iosif Stalin, dar și o scena care descrie anexarea Peninsulei…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat intrarea in carantina a mii de militari, timp de doua saptamani, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-al doilea Razboi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca autoritatile au sub control situatia crizei legate de coronavirus, el mentionand ca totul se va rezolva, desi duminica Rusia a inregistrat o crestere in privinta numarului de cazuri de infectare, relateaza Reuters, citata de news.ro.Intr-un mesaj…

- Din cauza pandemiei noului coronavirus, presedintele rus Vladimir Putin a decis, joi, sa amane parada militara anuala de la 9 mai, prin care Moscova sarbatoreste victoria impotriva Germaniei naziste.

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Rusia a invitat joi armata franceza sa participe la parada militara organizata in Piata Rosie din Moscova la 9 mai pentru celebrarea a 75 de ani de la "victoria asupra Germaniei fasciste", informeaza AFP. "Onoram profund memoria soldatilor francezi care au luptat alaturi de Armata Rosie…