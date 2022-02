Stiri pe aceeasi tema

- Victimele au murit in perioada decembrie-ianuarie dupa ce au primit ingrijiri in Centrul de Consultare si Diagnostic Nr. 1 din Sankt-Petersburg.„Acest centru, timp de o perioada lunga, a ingrijit populatia folosind un produs chimic industrial care nu este inscris pe lista oficiala de medicamente si…

- O busculada la un sanctuar din Casmir s-a soldat cu cel putin 12 decese si 13 raniti, sambata, in prima zi a anului 2022, relateaza presa internationala. Tragedia a avut loc la Mata Vaishno Devi, unul dintre cele mai frecventate sanctuare hinduse din nordul Indiei, vizitat zilnic de aproximativ 100.000…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza agenția de presa ANSA si CNN. Potrivit ANSA, dupa explozia conductei, cladirea a luat foc,…

- Dosarul certificatelor false de vaccinare de la Vama Petea FOTO: https://ec.europa.eu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O asistenta medicala din Satu Mare și alte doua persoane au fost reținute pentru 24 de ore în dosarul certificatelor false de vaccinare de la Vama Petea. Cei…