Liderul Ceceniei, Ramzan Kadarov, unul din fidelii presedintelui rus Vladimir Putin, a amenintat sa interzica accesul militantilor pentru drepturile omului in mica republica din Caucazul de Nord, dupa ce a fost acuzat in mod repetat de orchestrarea unor abuzuri sistematice impotriva drepturilor omului, relateaza Reuters si canalul de televiziune rusesc RTVI.



Adresandu-se fortelor de ordine intr-o inregistrare difuzata joi, Kadarov declara ca va impune "sanctiuni" impotriva activistilor pentru drepturile omului pentru ca ei "impiedica poporul nostru sa traiasca in pace".



