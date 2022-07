Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat ca parasește Insula Serpilor la doar cateva zile dupa ce Ucraina a lansat un atac major cu rachete, potrivit DailyMail. Porțiunea de pamant de 100 de acri este o poziție strategica favorabila, situata la aproximativ 80 de mile de coasta de sud a Ucrainei, in Marea Neagra. Rusia a ocupat…

- Ucraina urmeaza sa le impuna rusilor vize, incepand de la 1 iulie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Intr-o postare pe Telegram, Zelenski a anunțat ca guvernul ucrainean urmeaza sa adopte, vineri,…

- O noua discuție intre doi ruși, unul aflat pe front, iar celalalt in Rusia, a fost facuta publica de Serviciul de Securitate din Ucraina, pe pagina de facebook. Soldatul rus descrie condițiile deplorabile de pe front și se plange ca nu are ce manca. In timp ce propaganda rusa vorbeste despre victoriile…

- Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun dupa ce Kremlinul a invadat Ucraina, relateaza cotidianul american The New York Times, citat de Sky News. Un oficial american de rang inalt a declarat pentru NYT ca guvernul american a urmarit exercițiul militar din nord-estul Asiei, in timp…

- In ziua 73 de razboi in Ucraina, oficialii de la Kive anunța ca jumatate din teritoriul Ucrainei, tara cu o suprafata de 603.700 de kilometri patrati, este plin de mine sau proiectile neexplodate. Inalți oficlai ruși au declarat insa ca Rusia ”va ramane pentru totdeauna” in sudul Ucrainei. Premierul…

- UPDATE 4 Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat luni de…

- Bilanțul copiilor uciși in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina a ajuns la 183, in vreme ce alți 342 au fost raniți, relateaza Kyiv Independent. Datele au fost prezentate, luni, de procuroul general al Ucrainei. Bilanțul este unul provizoriu in condițiile in care inca sunt identificate victimele din…

- Garzile de frontiera ucrainene au anuntat ca au impiedicat aproape 2.200 de barbati recrutabili sa paraseasca teritoriul Ucrainei, in conditiile in care, de la inceputul razboiului cu Rusia, barbatii intre 18 si 60 ani au interdictie de iesire din tara, relateaza Agerpres, conform dpa. Femeile si copiii…