- Guvernul rus a propus luni extinderea la intreaga tara a carantinei obligatorii aplicata de capitala Moscova in efortul de a opri raspandirea coronavirusului, relateaza EFE potrivit Agerpres. "Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei sa ia nota de aceasta masura si sa studieze aplicarea ei in teritoriile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca nu este tar, in contextul reformei constitutionale care ii va permite sa ramana la Kremlin pana in 2036, noteaza Agerpres care citeaza TASS și AFP.Dupa ce a adaptat reforma constituționala din Rusia pentru a fi președinte pe viața, Vladimir Putin susține…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…

- Rusia si-a consolidat grupul naval care stationeaza in Marea Mediterana, in apropiere de coastele Turciei, in contextul in care presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca joi la Moscova intr-o incercare de dezamorsare a tensiunilor dintre cele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat cu fermitate miercuri fortele de ordine, acuzate ca au comis violente in actiunile de dispersare a recentelor manifestatii ale opozitiei, relateaza AFP. "Nu isi fac decat datoria. Nimeni nu ridica un baston doar asa. Daca oamenii se comporta respectand regulile,…

- Autoritațile din Moscova au inceput utilizarea sistemelor de recunoaștere faciala in cadrul masurilor de carantina aplicate pentru limitarea raspandirii virusului gripal din China, informeaza agenția Reuters.Sistemele de recunoaștere faciala sunt utilizate pentru a asigura ca persoanele plasate…

- O femeie din Rusia care a evadat dintr-un spital in care fusese plasata in carantina in urma unei vacante petrecute in China a fost somata sa se prezinte in instanta si risca sa fie din nou spitalizata, au anuntat vineri autoritati judiciare din aceasta tara, citate de AFP, informeaza AGERPRES . Alla…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret de gratiere a unei tinere israeliano-americane ce fusese condamnata in Rusia la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru "trafic de droguri", caz care a starnit tensiuni intre Moscova si Israel, informeaza AFP. Gratierea tinerei…