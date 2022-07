Stiri pe aceeasi tema

Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga, Matteo Salvini, s-a vazut somat joi sa dea explicatii despre contactele intre ambasada rusa si anturajul sau, in contextul crizei politice care a dus la caderea guvernului condus de Mario Draghi si la convocarea alegerilor anticipate care vor avea…

Kazahstanul trebuie sa-si diversifice rutele de aprovizionare cu petrol, a declarat joi presedintele Kasim-Jomart Tokaev, la o reuniune a Guvernului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Premierul italian Mario Draghi susține ca autoritațile indoneziene au exclus prezența personala a președintelui rus Vladimir Putin la summitul G20 de la Bali din 15-16 noiembrie.

Peste 15.000 de milionari sunt așteptați sa paraseasca Rusia in acest an, deoarece cetațenii bogați intorc spatele regimului lui Vladmir Putin dupa invazia din Ucraina, potrivit unei analize a datelor privind migrația, citata de The Guardian.

Liderul Partidului Liga (suveranist) Matteo Salvini se afla in centrul unui scandal, in urma unor divulgari in presa ale unor intalniri neautorizate de catre Guvernul italian cu reprezentanti rusi, dupa invazia Ucraiinei de catre Rusia, relateaza AFP.

Comisiei Europene i s-a acordat mandat deplin pentru a examina posibilitatea plafonarii preturilor la importurile de gaze din Rusia, a anuntat marti premierul italian Mario Draghi, transmite Reuters.

Autoritațile din Taiwan califica drept „crude" masurile anti COVID impuse de China și spun ca nu vor copia modelul, anunța Reuters.