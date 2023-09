Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile militare ruse urmeaza sa creasca cu aproape 70% - la 106 miliarde de euro - in 2024, potrivit unui document al Ministerului rus al Finantelor publicat joi, o crestere care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina, in pofida costului uman si economic,…

- Cheltuielile militare ale Rusiei vor creste cu aproape 70% in 2024, potrivit unui document al Ministerului de Finante publicat joi, o decizie care ilustreaza hotararea Moscovei de a-si continua interventia militara in Ucraina. Potrivit acestui document, cheltuielile apararii ruse vor creste in 2024…

- Un angajat din Arnhem al Ministerului olandez al Apararii, in varsta de 48 de ani, a fost arestat sub suspiciunea de eludare a sancțiunilor impotriva Rusiei. El este suspectat ca a trimis piese de avion in Rusia printr-un intermediar, potrivit NL Times.Acest lucru a fost interzis de cand au fost…

- Un oficial numit de Rusia a recunoscut ca forțele Moscovei au abandonat satul ucrainean Robotine, la mai mult de o saptamana dupa ce Kievul a anunțat recucerirea acestuia, informeaza Reuters și Hotnews. Evgheni Balitski, oficialul instalat de Moscova in regiunea Zaporojie, a declarat intr-un interviu…

- Rusia anunța distrugerea unei nave de recunoaștere ucrainene in Marea Neagra. Atacurile se inmulțesc dupa retragerea Moscovei din acordul privind exportul cerealelor ucrainene. In plus, doua drone ucrainene se prabușesc in Marea Neagra dupa un atac dinspre Ucraina, conform Ministerului rus al Apararii.STIRIPESURSE.RO…

- In cea mai recenta actualizare a informatiilor despre razboiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apararii constata ca exista tot mai multe rapoarte despre rachete SA-5 Gammon care lovesc Rusia, in timp ce dronele ataca deja in mod regulat Moscova, informeaza News.ro.Atacurile care lovesc adanc…

- Creșterea șanselor de a fi trimis la razboi, atacuri cu drone asupra Moscovei, un nivel fara precedent de represiune interna și recenta revolta a mercenarilor Wagner, toate acestea subliniaza incapacitatea statului rus de a proteja populația de razboi, afirma serviciile de informații militare britanice,…

- Ministerul rus al Apararii și primarul orașului Moscova au anunțat ca doua drone s-au prabușit in capitala Rusiei. Autoritațile ruse susțin ca a fost o tentativa de atac cu drone, organizata de Ucraina. Rusia a calificat acest eveniment drept un atac terorist. Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a…