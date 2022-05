Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat ca va boicota o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU cu Comitetul Politic si de Securitate al Uniunii Europene (COPS) stabilita astazi, 4 mai, relateaza The Guardian. Este un incident rar, care subliniaza o noua deteriorare a relatiilor cu Moscova. Decizia Moscovei este legata…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca trupele ruse vor opri ostilitatile cu scopul de a permite civililor sa paraseasca otelaria asediata Azovstal din orasul-port ucrainean Mariupol de la ora 14:00, ora Moscovei, (ora 14:00 Ucraina), luni, relateaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a mai precizat…

- Rusia, un important exportator mondial de grau, ar putea limita livrarile de produse alimentare si agricole doar la tarile ”prietene”, pe fondul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei din cauza razboiului Rusiei din Ucraina, a afirmat, vineri, Dmitri Medvedev, fostul presedinte (2008-2012) si actual…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgenta vineri, la orele 16.00 GMT, cu privire la presupusa producere de arme biologice in Ucraina, la solicitarea Moscovei a carei credibilitate in domeniul armelor chimice a fost pusa sub semnul intrebarii de Washington si Londra in cadrul unei sesiuni…

- „Razboiul” declansat de Rusia in Ucraina, care „nu are niciun sens”, „trebuie sa inceteze acum”, a cerut secretarul general al ONU, Antonio Guterres, dupa o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, relateaza AFP, conform AGERPRES. „Presedinte Putin, in numele umanitatii, retrageti-va trupele…