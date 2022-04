Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul in limba rusa al entitatii de stiri independente The Moscow Times a fost blocat de autoritatea rusa de reglementare in domeniul mass-media, Roskomnadzor, a anuntat vineri agentia de stiri, potrivit CNN.

- Ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba a subliniat intr-o declarație ca limba ucraineana va ramane singura limba de stat a țarii, in contextul in care Moscova a cerut protecție pentru limba rusa in Ucraina, potrivit BBC. Acesta a negat, de asemenea, ca s-ar fi facut progrese in ceea ce privește…

- Este vorba de Anatoli Ciubais, care a renuntat la postul de reprezentant special al presedintelui Vladimir Putin pentru relatii cu organizatiile internationale, potrivit unei surse citate de Reuters, scrie Agerpres. Anatoli Ciubais a parasit deja teritoriul Federatiei Ruse.Informația a fost anunțata…

- In Lituania, cațiva tineri au inceput un proiect de informare a rușilor cu privire la realitatea din Ucraina. Vorbitorii de limba rusa sunt rugați sa formeze la intamplare numere de Rusia și sa vorbeasca deschis despre invazie.

- Ziarul a publicat ediția de vineri, 25 februarie 2022, in limbile rusa și ucraineana. ”Astazi ne-am adunat cu toții in redacție. Avem o durere. Țara noastra, la ordinul președintelui Putin, a inceput un razboi impotriva Ucrainei. Nu exista nimeni care sa opreasca razboiul. De aceea, odata cu durerea,…

- Autoritațile din regiunea Rostov, din sudul Rusiei, au interzis rasul la ceremoniile casatoriilor civile. Nu este prima oara cand se incearca interzicerea rasului la cununiile civile in zone din Rusia sau invecinate Rusiei. In 2019, autoritațile din republica Ingușetia din Caucazul de Nord au incercat…